Ignacia Michelson busca ser "Reina de la Patria" y cierra el capítulo con Sargento Rap

Ignacia Michelson está enfocada estos días en su campaña para ser Reina de la Patria 2019, invitando en cada publicación en Instagram a votar por ella en la votación del Festival de la Patria que se realiza entre el 17 y 22 de septiembre.

Pero también se ha dado el tiempo de responder a sus seguidores qué ocurrió con la historia de amor con Sargento Rap, lo que ha dejado en claro en sus Stories.

“Nunca me amaste. Solo amabas la forma en que te amé. Pensé que no podía vivir sin ti y ahora no quiero ni verte”, expresó primero para luego responder a distintas preguntas sobre su ex pareja.

Algunos de sus seguidores, le mencionaron que Sargento Rap estaba comentando las publicaciones de otra guapa modelo, a lo que Nacha respondió que “necesita atención”.

“No le creo en lo más mínimo su dolor”, sentenció, asegurando que “me perdió”. “Ojalá encuentre lo que busca”, cerró.