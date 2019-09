"Qué asco": Periodista de CHV fue acosada durante despacho de Fiestas Patrias

Marianela Estrada, periodista del noticiero de Chilevisión, fue violentamente acosada en dos ocasiones al interior de una fonda. El incidente ocurrió cuando la comunicadora estaba en pleno despacho de Fiestas Patrias.

La primera molesta situación se registro a las 18:00 horas del día jueves, cuando Mariela entregaba información sobre las celebraciones diciocheras en el Estadio Nacional para CNN Chile. Mientras la periodista estaba en cámara, un sujeto se le acercó por sorpresa y la besó en la mejilla, causándole una notoria incomodidad.

Posteriormente a las 21:00 horas, cuando Estrada entregaba otro despacho, un sujeto disfrazado como los personajes de La Casa de Papel la tomó por la espalda y la empujó hacia atrás.

Revisa los registros viralizados por la cuenta de Twitter @Televisivamente:

Estos momentos descolocaron tanto a la comunicadora como a los televidentes, quienes señalaron en Twitter que el episodio fue bastante inapropiado y violento. Además, los internautas criticaron la nula protección entregada a la profesional por el canal.

Te invitamos a leer las reacciones que generó el incidente:

Oye, qué desagradables estos hueones borrachos. Ojalá que no le vuelva a pasar a la periodista. Me sorprende que los canales no hicieran nada para protegerla porque, imagino, ella no hizo por mantenerse “profesional” 🤦🏻‍♀️

— Me dicen Kari 💚 (@KariNavarrete__) September 20, 2019