Sin maquillaje: Kim Kardashian muestra la psoriasis de su cara por primera vez [FOTO]

En febrero de este año Kim Kardashian reveló que sufría de psoriasis publicando algunas selfies, pero esta vez se dejó ver claramente para hablar del tema.

Para ayudar al sitio web de su hermana Kourtney sobre estilo de vida, Kim Kardashian se dejó fotografiar a plena luz, sin filtros y con las ronchas faciales más rojas que nunca.

En el texto que acompaña a las fotos, titulado “Kim Kardashian comparte su experiencia con la psoriasis”, se leen algunas curiosidades sobre su relación con la enfermedad.

Por ejemplo, que ella está familiarizada con ella desde niña, pues su madre también la sufre. Sin embargo, no se dio cuenta de lo duro que es vivir con esta enfermedad autoinmune hasta que experimentó su primera crisis a los 25 años. También tuvo que aprender por sí misma lo que funcionaba y no con su piel: mientras a su madre le aliviaba tomar rayos uva, a ella le irritaban aún más.

En realidad, Kim Kardashian ha sufrido los ataques más agresivos de psoriasis en sus 30. Durante los últimos ocho años, no ha habido día en el que no haya sufrido el picor, el dolor y la irritación de la psoriasis en alguna parte de su cuerpo, sobre todo en su pierna derecha. En los peores momentos, cuando la psoriasis llega a sus manos, no puede ni coger el teléfono. De hecho, así fue como descubrió que sufría psoriasis reumática. El dolor que conlleva puede llegar a ser insoportable.