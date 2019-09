Diputado Marcelo Díaz tras quiebre con Millaray Viera: "A mí me hace falta ver a mis hijas más seguido"

Fue a fines de julio de este año cuando la conductora de televisión Millaray Viera anunció su quiebre sentimental con el diputado socialista Marcelo Díaz, con quien tuvo a su hija Celeste.

Tras esto, Díaz explicó cómo son sus días luego de su separación con la conductora: “Me levanto muy temprano, me hago un desayuno que es bien escuálido, un café con leche y fruta. Generalmente, no cocino mucho; a veces preparo algo simple como atún con tomate y palta, y se acabó. También pido comida”, dijo primero a Las Últimas Noticias.

A esto agregó que “a mí me hace falta ver a mis hijas más seguido, porque yo siempre he estado bastante presente“.

“Con la Celeste, en particular, prácticamente dormíamos todos los días juntos. A mí me hace falta y a ellas también. Como Millaray tiene que viajar por su programa (Sabingo), entonces me quedo con las niñas. Está funcionando bien, afortunadamente”, finalizó narrando el diputado.

Cabe mencionar que el parlamentario tiene dos hijas además de Celeste: una de 20 años y la otra de 10.