Ewan McGregor terminó encantado con el arrollado de huaso en Puerto Octay

A veces el tiempo transcurre lento y sin movimiento y de repente splash, un trio en moto se baja a pedir comida y energia para recargar sus #harleydavidson y otro splash cuando frente a frente al sacarse el casco me doy cuenta que uno de ellos es nada menos que el gran actor Escocés #ewanmcgregor y su gran amigo de viaje #charleyboorman……es increíble recibir en este humilde cafecito en medio de la nada a uno de los actores por los que yo he flipado toda mi vida!!…se fuéron felices, grabaron todo y se lo devoraron todo tb. @cafe_interlagos haciendo historia #coffeontheroad #smartdestination #rutainterlagos #norpatagonia #longwayup