“No me web… Por favor”: Así reaccionó pololo de Raquel Argandoña tras fotos con su ex durante Fiestas Patrias

Hace unos cuantos días diario La Cuarta informó que Raquel Argandoña mantiene una relación amorosa con un hombre de 44 años, el cual se le identifica como Félix Ureta.

De acuerdo al citado medio, la coanimadora de “Bienvenidos” habría viajado hasta el Sudeste Asiático con su pololo durante las vacaciones de Fiestas Patrias, pero esto no ocurrió.

No obstante, esto no quedó en evidencia en la cuenta de Instagram de Raquel Argandoña, quien publicó una serie de fotografías de su viaje, pero no está acompañada.

El programa de La Red “Intrusos”, investigó el tema y hallaron unas imágenes de Félix con su madre y una expareja identificada como “Kathy”.

De acuerdo al espacio, sería una de sus exparejas con quien mantuvo una relación por casi 3 años, aunque no es su última relación.

Bajo este contexto los panelistas lanzaron diversas teorías sobre su aparición en Calama en compañía de una de sus exparejas. Mientras que algunos sostuvieron que estaba engañando a Argandoña, otros explicaron que quizá es una relación abierta.

Tras esto, un periodista de “Intrusos” lo esperó en su regreso a Santiago y le consultó sobre su viaje.

“Hola, ¿cómo lo pasaste en tu viaje a Calama? ¿Fuiste a San Pedro?”, le consultó el comunicador, a lo que Félix Ureta respondió: “No me webees porfa, en serio“.

El periodista del programa le consultó sobre la imagen con otra mujer, sobre sus vacaciones en el norte del país, pero el hombre soltó la misma respuesta.

Finalmente, tras la insistencia, respondió tras ser consultado sobre su relación con Raquel Argandoña, asegurando que está “súper bien, feliz y enamorado“.

Por último la panelista Natalia Mandiola aseguró recibir un mensaje de Ureta, donde este comentó: “Las imágenes con mi ex son categóricas, pero somos amigos“.

Aquí puedes ver imágenes que emitió el programa: