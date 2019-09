Paola Troncoso y su grave enfermedad: "Esto es mal lento de lo que creí, pero tengo tantas ganas de estar bien"

View this post on Instagram

Hola!!!, aparecí!!!… gracias a todos los que preguntan y se preocupan por mi, les cuento que estoy recuperándome de a poquito, esto es mal lento de lo que creí, pero tengo tantas ganas de estar bien que eso me a ayudado mucho y por supuesto no quedarme quieta. Les mando un gran abrazo a todos, espero que hayan pasado unas lindas fiestas patrias, sin Rodeo por supuesto. Besos para toditos. ❤️