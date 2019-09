Estos serían los humoristas que harían reír en la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué

Si bien aún quedan unos meses para que el Festival del Huaso de Olmué lleve a cabo su nueva edición, la parrilla de artistas parece estar casi confirmada. O al menos, en el sector de los humoristas.

De acuerdo al portal El Filtrador, algunos de los nombres que se presentarán en el certamen serán “Ruperto“, el popular personaje de “Morandé con Compañía” que interpreta Cristián Henríquez.

Otro clásico del humor que pisará el tablón será el “Huaso Filomeno“, dejando ver que la producción de esta edición apunta a un humor más familiar.

Otro de los nombres que suena es el de Patricio Pimienta, conocido por su paso en el extinto programa de “El Club de la Comedia“.

No obstante, el Festival del Huaso de Olmué no solo traerá reconocidos nombres. También incluirá a Claudio Michaux, comediante de stand up comedy, que tendrá la labor de hacer reír al público de El Patagual.

Finalmente el citado medio aseguró que regresará una artista internacional. Hablamos de Paloma San Basilio, cantante mezzosoprano lírico española que dará calidad y encantará a los asistentes.