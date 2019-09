Faloon Larraguibel sorprendió en las redes sociales con radical cambio de look

La exintegrante de “Yingo” Faloon Larraguibel cuenta con gran influencia en las redes sociales, donde cuenta con más de 660 mil seguidores.

En la plataforma constantemente comparte imágenes de sus hijos, siendo una de sus últimas publicaciones la de Luciana, su hija mayor, que cumplió 4 años.

No obstante ahora dio que hablar por su renovado look, pues la ex conductora de Zona Latina no solo acentuó el efecto de californianas que tiene en el cabello, sino que también optó por un flequillo.

Si bien Larraguibel no ha publicado una fotografía de su cambio en la plataforma, si enseñó algunas imágenes de su cambio en las historias de la misma.

Aquí puedes ver las postales: