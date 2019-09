"Nos íbamos a casar": Pamela Díaz se borró tatuaje que le recordaba a un ex [VIDEO]

Esta mañana en el programa “Viva la pipol” de CHV hablaron sobre Maria Teresa Matus, ex pareja de Arturo Vidal quien se tapó un tatuaje que se había hecho con el nombre del futbolista. Los presentes se preguntaron si alguno habría hecho algo así o si alguna vez se habían tatuado el nombre de su pareja.

Fue en ese minuto en que Pamela Díaz dijo avergonzada: “Ay, sí… señora en su casa, niños, no lo hagan. La estupidez humana acá está”.

“Con un ex, ex-ex, nos hicimos un tatuaje”, comenzó diciendo. “Lo estoy borrando, pero me dolió tanto cuando me hice el láser… se hincha, hay que poner un parche“, afirmó.

“Yo hice el tatuaje, yo lo escribí más encima”, afirmó diciendo que el hombre en cuestión también se lo hizo porque “nos íbamos a casar”.

“Yo pensé que era una broma, que se iba a salir después”, confesó. “Es una P y una W”, dijo después.

Revisa el video: