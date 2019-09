Solange Lackington se emocionó tras recordar cirugía que la dejó a un paso de la muerte

La actriz Solange Lackington fue invitada al programa de CHV “Tu vida, tu historia”, donde además de repasar su carrera y vida, repasó el difícil episodio que la tuvo al borde de la muerte.

Esto ocurrió luego de que el año 2014 se sometiera a una cirugía estética. “Es un tema del que no puedo hablar mucho, porque estoy en juicio. Pero lo puedo resumir, me hice una abdominoplastía inicialmente con una intención más bien laboral. Estaba haciendo una teleserie en Canal 13 llamada “Chipe Libre”, y mi personaje era bien acorde a mi edad”, partió informando la artista.

Su decisión llegó luego de que debiera realizar una escena desnuda, ya que tras cinco embarazos tenía ciertas inseguridades respecto a su cuerpo y lo que comenzó como un levantamiento mamario, se transformó en una abdominoplastía.

“Estuve cinco meses con la herida abierta, estuve bien complicada. Me convenció el doctor, todo era bien viable. Se suponía que por el postoperatorio en dos semanas estaría de vuelta trabajando, y nada de eso resultó (…) Hay un minuto en el que menos yo, me entregué. Pasas una barrera de resistencia de ti mismo, y te entregas, a lo que sea. De esto no sé si salgo, hay una fuerza que no es buena”, detalló la actriz.

La intérprete se mostró emocionada en el set, a lo que Jean-Philippe Cretton y Camila Recabarren le consultaron cuál fue su motivación para salir adelante de este difícil proceso.

Lackington respondió: “Ahí es donde opera la gracia divina, lo de Dios, que hace que uno de mis hijos me diga ‘Mamá, te queremos, por favor reacciona, te necesitamos. sin ti no somos nada’. Sentí una vibración energética hermosa”, explicando que al día siguiente de esto, retomó sus actividades.

“Tuve que ver los ojos de mi hijo para reaccionar. Sentí como que algo me tiraba, me inundaba de una luz distinta, de un color distinto. Yo estaba viva, pero estaba sin energía, entraba en una etapa de densidad”, agregó Solange.

Finalmente aseguró que este episodio ya está cerrado. “Son minutos de tu vida donde pasaste todo lo que viviste y no viviste, lo que hiciste y no hiciste. Se atraviesa todo, pero tenía que pasar para que yo tomara un camino distinto”, sentenció.