Camila Andrade y su réplica a supuesto romance con campeón de Rally Dakar, Ignacio Casale

La panelista de “Intrusos” Camila Andrade decidió pasar las Fiestas Patrias fuera de Chile y Brasil fue su destino, lugar de donde compartió múltiples fotografías.

“Me encantas, Río“, aseguró en una de las imágenes donde posó en bikini, refiriéndose a la ciudad de Río de Janeiro.

No obstante la joven no andaba sola, pues se encontró en compañóa de Ignacio Casale, el chileno campeón de Rally Dakar del 2014 y 2018. Y las teorías románticas no tardaron en aparecer.

El programa “Me Late” de TV+ fue el primero en asegurar esta supuesta relación. Quien difiere de esto fue Camila Andrade, quien sostuvo con Glamorama que solo son “amigos”.

De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, integrante de “Me Late”, ambos se fueron en el mismo vuelo de ida.

Sin embargo, Camila fue enfática con Glamorama: “Lo único que podría decir respecto al tema es que obvio nos conocemos. Todos somos amigos. Y, efectivamente, viajé a Brasil y en grupo de amigos todos buena onda. ¡Sería todo!“.

Aquí puedes ver algunas de las postales que ambos compartieron: