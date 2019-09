El motivo por el que Raquel Argandoña comparó a su hija Kel Calderon con Patricia Maldonado

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña realizó una singular comparación de su hija Kel Calderón con Patricia Maldonado.

Esta singular equiparación ocurrió luego de que Kel le comunicara a su madre que deseaba adquirir una nueva mascota.

Ante esta petición, Argandoña aseguró que estaba “igual que la Pata Maldonado“.

“Yo le digo a la Kel, ‘Kel tú estás igual que la Pata Maldonado‘, ya tiene un perro y un gato y vive en un departamento. Pero ‘Ay…’, me dice, ‘pero el gatito está tan solo“, partió comentando Raquel Argandoña.

La coanimadora de “Bienvenidos” no se mostró de acuerdo a esta solicitud, a pesar de que Maldonado se mostró favorable: “No, le dijo yo ‘¿Como se te puede ocurrir comprar otro gato?, no, estás loca‘”.

Finalmente Maldonado apoyó a Kel Calderón informando que los gatos son muchos más limpios que los perros.

Aquí puedes escuchar el fragmento: