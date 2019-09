Francisco Saavedra: "Me llamaron para ser alcalde de Curicó"

El conductor de televisión Francisco Saavedra ha ganado gran popularidad debido a su cercanía y espontaneidad con las personas, en programas tales como “Lugares que hablan” y “Contra viento y marea”.

Tras esto, el conductor de TV afirmó que ha recibido diversas ofertas relacionadas al mundo político. En específico, el animador ha recibido propuestas para asumir candidaturas alcaldicias y también al parlamento.

No obstante, Francisco contó que rechazó tales ofertas. “Acá (canal 13) tengo un contrato hasta diciembre de 2024. Me encantaría seguir siendo comunicador. Además, siento que la izquierda, a lo único que se dedica es a hacerle gallitos a la derecha, y la derecha hace lo mismo con la izquierda“, comenzó expresando en una entrevista a La Tercera.

A esto agregó que los políticos “se olvidan del foco, que es solucionar los problemas de la gente, y eso me aleja completamente de querer tener una carrera política”.

“Me llamaron para ser diputado y senador, y de los dos extremos. A mí me da risa recibir esos llamados. Me llamaron también para ser alcalde de Curicó, pero no. Hoy desarrollo mi carrera como comunicador, y es lo que me llena. Los contratos publicitarios también, porque me permiten tener una estabilidad y proyectarme hasta el 2024″, expresó el conductor de “Contra viento y marea”.

Cabe recordar que Saavedra anunció la fecha de estreno de la nueva temporada de “Lugares que hablan” la cual será este sábado 28 de septiembre.