Futbolista europeo sería la nueva pareja de la comediante Yamila Reyna

Florencia Florencia, Florencia!!! Estar aquí es estar dentro de un cuadro de Monet eso sentí, colinas llenas de colores,arte puro en cada rincón de esta ciudad,con maravillas como el Duomo y otras pedazo de historia que han quedado plasmadas en las paredes, es una ciudad tan tan tan Bella que emociona, Florencia es hermosa tranquila pero entretenida, de paisajes eternos de gente maravillosa,cómo @ergidepa una de las cosas más lindas que me llevo de aquí, gracias a él pude conocer cómo vive este pueblo de gente apasionada, de fuerte carácter, de mucho estilo y con la esencia mas linda de todas, la de la familia Unita! Si tengo que decir algo de Florencia es decir que… me robó el corazón en todos los sentidos❤️ Dato: el atardecer en Piazzale Michelangelo Conclusión: como le definen ellos, Florencia es una adiccion! 📸: mirador Fiesole #florencia #firenze #europa #viejomundo #magica #hermosa #libre #lareyna #libresoy