Actor de "Amor a la Catalán" responde a las personas que lo criticaron por maquillarse

Me han llegado un par de mensajes agresor en estos días por subir una foto maquillado. La mayoría de la gente escribe cosas lindas y eso me hace muy feliz, pero aprovecho la instancia: Estamos en el año 2019 y la estética no define que tan “hombre” o “mujer” es una persona. No entiendo eso de “Ay que femenino es eso” o “que masculino aquello”. Va siendo hora de ampliar un poco el criterio o no? Un hombre se puede maquillar, puede usar rosa, puede hablar como se le de la gana y sentarse como guste, Una mujer puede usar el cabello corto, sentarse con las piernas abiertas, ser firme y concreta. Incluso esta definición que yo mismo doy ya queda AÑEJA… Cada día se desdibuja más la barrera genérica y la gente puede sentirse identificada con lo que desee, mientras no dañe a un otro. “Hombre, mujer, gay, lesbiana, afeminado, masculina… “ Ya van quedándose un poco en lo añejo y en el desuso. Las palabras se quedan cortas para definir a las personas. Una opinión personal, pero que creo de corazón. Muac