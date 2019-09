Ignacio Gutiérrez reveló que quiere hacer un "cara a cara" con José Antonio Kast en "Llegó tu hora"

El panelista del matinal “Muy buenos días” Ignacio Gutiérrez será uno de los personajes que se integrará a la segunda temporada de “Llegó tu hora”, espacio que ahora será conducido por Karen Doggenweiler.

El animador de televisión estará acompañado por Marcela Vacarezza, Denisse Malebrán, Pablo Mackenna, Roberto Artiagoitía, Felipe Izquierdo y Paulina de Allende-Salazar, quienes serán los encargados de realizar las preguntas a los invitados.

Sobre este tema habló “Nacho” con el medio La Cuarta, expresando que “cuando me plantearon el hecho de estar en Llegó tu hora, me pareció súper interesante para manifestar mis puntos de vista en el horario prime y que los entrevistados vayan con todas las ganas del mundo”.

Sobre el enfoque de las preguntas el comunicador afirmó que tiene total libertad para decidir qué preguntar: “Agradezco que nos den la posibilidad de gestionar nuestras propias preguntas”.

También hizo una particular revelación sobre con quién le gustaría “enfrentarse” y qué le preguntaría en específico. El animador narró que “si tuviera a José Antonio Kast de invitado le preguntaría: ¿Por qué usted no quiere que yo me case? No sé si vaya, pero así de directo seré“.

Además de Kast, Ignacio reveló que le gustaría entrevistar a “María Luisa Godoy, es mi amiga, pero nunca lo he hecho. A la Intendenta Karla Rubilar y también hay un personaje que siempre tiene las barreras abajo y que me encantaría conocerla más, Camila Vallejos. Para ella el estar siempre expuesta hay algo que le puede pegar un remezón o tiene algo que contar”, fueron parte de sus palabras.