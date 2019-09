¿Igual a sus padres? Así lucen los hijos de Amaya Forch y Amaro Gómez-Pablos

View this post on Instagram

Los adoro y me encanta viajar juntitos. Son aperrados, aventureros, gozadores, comilones y creativos. A veces me dan ganas de partir a recorrer el mundo junto a ellos, sin parar. Será la educación tradicional la correcta? Podría ser una mejor enseñanza que nuestra vida sea una gran aventura? Ya de vuelta son las preguntas que me hago cuando suena el despertador y hay que levantarse para ir al colegio. 🤷‍♀️ Me encanta la vida que tenemos y la agradezco. Sé que somos privilegiados; mis hijos van a un colegio que los llena de estímulos, yo trabajo en lo que me apasiona, tengo tiempo para estar con ellos y viajar con ellos, pero siempre que lo hacemos nos dan ganas de seguir y seguir avanzando para conocer nuevas formas, disfrutar de la belleza de la naturaleza, aprender de otras culturas y hacer nuevos amigos. La vida te llena de sorpresas cuando te sientas a conversar.