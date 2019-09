"Me dijo que debía irme de Chile": Eliana Albasetti denuncia amenazas tras protestar contra el rodeo

View this post on Instagram

Posted @withrepost • @animallibre AHORA! Animal Libre con figuras públicas interrumpen rodeo en la medialuna de Padre Hurtado, donde cerca de 30 activistas con la modelo Eliana Albasetti, y concejales Soledad Pérez y Jaime parada, dijeron abolición al maltrato animal. #Nomásrodeo #nomásmaltrato Cuando te dicen si no te gusta no vengas, simple las vacas no quieren estar ahí !!!!!! Corran ustedes si son tan deportistas, no los pobres novillos muertos de pánico , corriendo con sangre en su lomo , jadeando. Por algo no dejan sacar fotos ni filmar . Esto no es cultura es TORTURA. . . ¡Comparte y extiende esta nueva acción!