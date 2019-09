"Mi mamá casi me regaló cuando nací": Botota Fox reveló difícil momento de su vida

José Miguel Navarrete se ha hecho conocido en la televisión como transformista personificando a Botota Fox. Este jueves estuvo invitado a “Tu vida, tu historia” de Chilevisión donde contó su difícil relación con su madre.

En este contexto, contó que una de sus hermanas fue dada en adopción al nacer y que casi hicieron lo mismo con él.

“Mi mamá como era de escasos recursos y ya tenía dos hijos, mi hermano y yo, y se aprovecharon y esa guaguita nunca… Mi abuela dice que le decía a mi mamá que no lo hiciera, que no la regalara. Conmigo casi pasó. La asistente me fue a buscar a la casa y mi mamá se quedó conmigo en una pieza escondida y mi tía Kena salió a decirle a la asistente que mi mamá no estaba, que yo no estaba. Y mi mamá estaba escondida en la pieza conmigo guagua”, contó.

“¿Se arrepintió?”, le preguntó Camila Recabarren. “Se arrepintió. Entonces… esa guagua que no regalaste y además fue el mejor hijo, porque fui muy buen hijo con ella, que no me arrepiento nunca, entonces eso es lo que me ayuda a mí a ser buena persona”, confesó.

