Modelo XL Antonia Larraín convirtió meme de Daniela Palavecino en potente mensaje

La actriz Daniela Palavecino si bien no se encuentra en la televisión y no se está interpretando a ningún personaje en alguna teleserie, mantiene su fama gracias a Instagram, donde se titula “La reina de los memes“.

La mujer de 35 años cuenta con casi 500 mil seguidores en la plataforma, a quienes entretiene constantemente con imágenes graciosas y su singular sentido del humor.

No obstante, sus publicaciones no siempre consiguen robarle una sonrisa a todo el mundo. Esto se dio con una imagen que compartió hace unos días, la cual aludía al peso post Fiestas Patrias.

Esta fue utilizada por la modelo XL Antonia Larraín, activista del movimiento BodyPositive y feminista, dejando en claro que no le causó mucha gracia.

“Yo a los 16. Odiándome, sin poder mirarme al espejo, encontrándome asquerosamente gorda, fea, poco digna de amor y respeto. Viviendo a dieta y controlando todo lo que comía”, escribió Larraín sobre la primera imagen.

Luego, en la segunda, redactó: “Yo ahora, queriéndome. No suicida, haciendo deporte porque me gusta y no porque viene el verano, sabiendo que soy digna de respeto y amor independiente de mi talla”.

Aquí puedes ver la publicación: