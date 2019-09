"Muchas personas criticaron": Periodista de CHV que fue acosada revela los comentarios que recibió tras lo sucedido

La periodista de Chilevisión Marianela Estrada sufrió un desagradable momento mientras despachaba en vivo desde las fondas del Estadio Nacional.

La periodista fue acosada por dos sujetos, uno que la besó en su mejilla sin su consentimiento, y otro que la sujetó de manera incorrecta mientras Marianela despachaba.

El registro fue difundido por redes sociales de manera inmediata, causando rechazo total de los cibernautas, quienes reprocharon la actitud de los sujetos.

Tras el paso de los días la periodista de CHV decidió hablar al respecto y emitió una profunda reflexión en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram.

“Ya ahora más tranquila quería agradecer los infinitos mensajes de apoyo de mujeres y hombres que comprenden que estas cosas no deben pasar, estamos avanzando como sociedad al entender esto“, comenzó expresando a sus seguidores.

Posteriormente afirmó que recibió diversas críticas de algunas personas que aludían a su actitud frente a las situaciones que vivió: “Muchas personas criticaron diciendo por qué no actúe de otra manera en ese momento… No se imaginan lo difícil que es pararse frente a una cámara, decir cosas coherentes y que llegue alguien que no conoces, por tu espalda a darte un beso mientras estás al aire y sabes que hay personas que te están viendo al otro lado, son mil cosas las que pasan por tu cabeza”.

A esto agregó que “esto no es culpa de nadie, no sé si alguien está “preparado” para enfrentar una situación así frente y tras de cámara.Y saben? No tendríamos por qué estarlo ya que simplemente estas cosas NO deberían pasar. Nosotros no somos el problema, el problema son esas personas que creen que ir a darle un beso a una periodista mientras está al aire es gracioso”, siguió comentando.

Finalmente la periodista hizo una reflexión: “ninguna persona se debe sentir con el derecho de transgredir tu espacio personal sin tu consentimiento”.

Revisa la publicación acá: