Inna Moll protagonizó desnudo para Revista Viernes: reflexionó sobre su autoestima

🔥 VIERNES DESNUDO 🔥 Nuestra protagonista de esta semana es la modelo y Youtuber, Inna Moll (22): “Muchas personas pensaban que por ser modelo mi autoestima era alta, que me sentía bella y poderosa. Pero en realidad estaba llena de inseguridades. Cuando comencé mi carrera en YouTube me di cuenta de que la gente me podía seguir por cómo era y no solo por cómo me veía. Ese fue un cambio definitivo y radical para mí. Nunca me sentí mejor conmigo misma y ahora entiendo que quererse de verdad es cuidarse, aceptarse y reflejar alegría. La belleza va de la mano con la actitud con que vives la vida, porque el cuerpo cambia, pero jamás tu esencia”. @innamoll 📸: @nachonal 💄✂: @marcelobhanu 🎬: @marco.valdespaillaqueo Agencia madre @welovemodels._ Agencia PR @andmanagement_ #viernesdesnudo✨