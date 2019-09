"La apariencia no importa mamá": Hijo de Mane Swett la impactó con esta respuesta

La actriz María Elena Swett volverá este año a la televisión con la serie “El Grupo” en Canal 13 y su incorporación a Mega, pero mientras tanto se mantiene en constante comunicación con sus seguidores a través de Instagram.

En una de sus últimas publicaciones mostró cómo piensa su hijo Santiago de 7 años, lo que sorprendió a muchos.

“Estamos en la calle. Cruza una mujer muy guapa y en tacones. La quedamos mirando…”, comenzó el relato de Mane, tras escribir la conversación con su pequeño.

– Mamá. No entiendo. ¿Para qué se arreglan tanto las mujeres?

– Quizá tiene una cita. No sé.

– Pero, ¿para qué son los tacos?

– Para verse más alta y estilizada.

– ¿Qué es estilizada?

– Es verse más fina, más larga.

– ¿Y para qué?

– …

– ¿Por qué tiene que caminar sobre eso? Qué dolor. Pobre.

– …

– Además no sirve de nada.

– …

– ¡La apariencia no importa, mamá!