"Yo hasta el día de hoy no lo puedo entender": Rocío Marengo se confiesa tras accidente de Felipe Camiroaga

En una nueva emisión del programa “No culpes a la noche” de Televisión Nacional los invitados de la jornada fueron: la animadora argentina Rocío Marengo, el exchico reality Pascual Fernández y la española Wilma González.

Fue en este contexto que Marengo habló sobre diversos episodios de su vida, refiriéndose también a su relación con el fallecido conductor de televisión Felipe Camiroaga.

La argentina confesó que el hecho de estar en TVN la hizo”revivir todos esos momentos que lo pasábamos ‘re’ bien. Es un generoso, amoroso, lindo, único”.

Sobre cuánto duró su relación amorosa, Marengo afirmó que “fue poquito, pero sí teníamos una relación de amistad más que de pareja o de lo que pudo haber pasado. Eso no fue mucho, pero fue lindo. Teníamos una linda relación de confianza“.

Durante el desarrollo del programa mostraron imágenes de Felipe y Rocío en un programa de televisión, a lo que la argentina manifestó que “me parece que fue ayer y te juro que no tengo palabras de agradecimiento por todo lo que él me ayudó… a veces con un consejo, con su alegría. Era jugar continuamente”.

Sobre el accidente que tuvo el exanimador del Festival de Viña del Mar, Marengo expresó que “yo hasta el día de hoy no lo puedo entender. Veo esas imágenes y para mí fue ayer. Dejó un lugar que nadie va a ocupar, inmenso, un lugar gigante. No sé si algún día tendré una explicación, pero hasta el momento yo no puedo creer que a él le haya pasado una cosa de esas”.

Ante las palabras de Marengo, el conductor del espacio Cristián Sánchez le manifestó: “Así como tú dices ‘me enamoré de Felipe’ ¿en alguna oportunidad pensaste en algo más, en tener una relación más importante, en tener una familia, hijos con Felipe?”.

Palabras que Rocío contestó de la siguiente manera: “Yo era chica, siempre aposté mucho a mi trabajo. En ese momento mi cabeza estaba puesta en el trabajo, en divertirme, en pasarla bien. Pero Felipe era muy al estilo de mi papá, un tipo de campo, que le gustaba esa vida tranqui, como que me hacía acordar mucho a mi papá. Era tan carismático, era todo lo que estaba bien“, fue parte de lo que dijo.

Revisa el momento acá: