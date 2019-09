Millaray Viera decidió irse a vivir dos cuadras del diputado Marcelo Díaz tras el quiebre

Millaray Viera dio más detalles sobre el término de la relación que tuvo con el diputado Marcelo Díaz (PS) durante siete años. Como invitada del programa de Chilevisión, “Tu vida, Tu Historia”, la animadora de “Sabingo” reveló una especial decisión para amortiguar dificultades en la familia.

“Él tiene las puertas abiertas de la casa. Y esto tiene que ver con el dejar de vivir con las hijas, y es algo que le pasa a muchos papas”, dijo. Antes, en una entrevista LUN, el político había dicho que “a mí me hace falta ver a mis hijas más seguido”.

“Yo me fui a vivir a un departamento a dos cuadras de él, para que no fuera tan difícil y no estuviera lejos de sus hijas”, contó Viera, agregando que él es un excelente y muy comprometido en su rol de padre.

Sobre los motivos del quiebre, Millaray dijo “una relación no termina por algo bonito, había un desgaste, pero esto te ayuda a ver las cosas de otra manera” y valoró la nueva visión que tiene sobre Díaz, como una persona muy presente.