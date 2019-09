Fran Sfeir ahondó en el impás que la hizo renunciar de Canal 13

Fran Sfeir reveló más detalles sobre su polémica aparición, y que finalmente no fue tal, en la alfombra roja de la película “Mi Amigo Alexis”. En aquella oportunidad, la conductora de “3×3” de Canal 13, llegó hasta la premiere pero no la dejaron desfilar, lo que motivó su renuncia a la estación.

Como invitada al programa “La Divina Comida” de Chilevisión, Sfeir contó que su salida “no pasa por una gala de la alfombra roja de una película. Yo sí fui invitada, yo no anduve a los gritos, yo no llegué tarde. Si ese día hubo una desinformación sobre porqué no se me dejaron entrar y todo, ahí fue donde ocurrió lo que me hizo sentir tan mal”.

Además, recordó que “tengo que irme a mi casa llorando porque veo pasar a mi jefe, que él es un poco el dueño de casa…”.

Para ejemplificar un poco cómo sucedió el mal entendido, Sfeir contó la siguiente historia: “Es como si tú llegaras a tu departamento y no te dejara entrar el guardia ‘oiga yo si yo vivo aquí, vengo todos los días para acá, ¿hola?’. Y no sé, veo a mi jefe que vive arriba y le pido que le diga al guardia y él… ‘No, ándate, nomás, si no tienes nada que hacer aquí’“.