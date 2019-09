La candente y sin censura historia del Conejo en La Divina Comida: era administrador de un sauna

En la edición de este sábado de “La Divina Comida” estuvieron invitados Francisca Sfeir, Iván Cabrera, Andrea Tessa y Luis “Conejo” Martínez. Fue este último quien sorprendió con una historia “hot” de uno de sus antiguos trabajos.

Durante el programa, el “Conejo” contó que una vez trabajó como salvavidas del club hípico, y un sujeto que iba lo invitó a jugar a la pelota. Luego de hacer un gol, este tipo lo premió llevándolo a un sauna. “Me llevó a un sauna y veo puras niñas. Me dijo ‘ya, elige una’. Elegí una y lo pasé maravilloso”, relató.

Después de la especial invitación, ambos tuvieron siguiendo contacto. Un día el adinerado hombre le dijo al “Conejo”: ‘Me enamoré de una niña que trabaja en un sauna. Voy a comprar el sauna y necesito un administrador’. Le pregunto cuál es el problema y me dice ‘voh no te la podí tirar’”.

“Me hago el administrador y la que le gustaba a mi amigo salía a atender, se bajaba como una blusa y me decía ‘chupame una teti…’. Te juro. Y yo le decía ‘no puedo’, porque yo no podía perder la pega… y al final me echaron”, finalizó.