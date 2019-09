Chef Fernanda Fuentes nuevamente estuvo hospitalizada: "Me ha costado mucho estar bien"

La exjueza de “MasterChef Chile“, Fernanda Fuentes, causó gran preocupación entre sus seguidores tras estar “virtualmente desaparecida”.

No obstante esto tenía una explicación, que tampoco era muy tranquilizadora: la experta culinaria se encontraba hospitalizada.

Fuentes utilizó la misma red social para explicar su situación: “¡Hola hola! Para los que me han extrañado y mandado miles de mensajes de que dónde ando, aquí estoy de regreso. Les cuento que estuve otra vez hospitalizada. La verdad me ha costado mucho estar bien, porque me dieron cuatro enfermedades a la vez y tuve una recaída en los últimos días que me tuvo fuera de pistas”.

A pesar de esto, explicó que ya se siente “súper bien”, aunque “es muy complejo estar quieta y en reposo para quien está siempre activa trabajando todo el día. Los quiero mucho”.

Cabe recordar que hace unas semanas Fernanda Fuentes había estado hospitalizada por 10 días durante sus vacaciones.

Aquí puedes revisar la publicación: