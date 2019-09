"¿Te gustaría irte antes de Jorge o después?": La tajante pregunta de Argandoña a Maldonado que no tardó en responder

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite“, las conductoras del espacio Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se refirieron a un tema generalmente sensible para las personas: la muerte.

Todo comenzó cuando la panelista del matinal “Mucho Gusto” Patricia Maldonado expresó que hay un tema que le preocupa de vez en cuando: “¿Sabes qué? a mí se me presenta una cosa que de vez en cuando me golpea, yo estoy a un años de los 70…”, comenzó expresando.

“Entonces cuando yo digo ‘a un año de los 70‘, mira lo que te voy a decir, ¿cuánto me queda de promedio?, y me pega, ojo que me pega”, siguió comentando, ante la sorpresa de Raquel.

“¿De verdad?”, le preguntó Argandoña a Maldonado, a lo que Patricia respondió que “te lo juro por mi madre, como te digo es verdad. Tú sabes que yo soy tengo ánimo para todo, pero cuando pienso que estoy al borde de los 70 años digo, ¿qué promedio tengo yo de aquí para adelante?“, manifestó.

Posteriormente su íntima amiga Raquel Argandoña le realizó una tajante pregunta: “¿Te gustaría irte antes de Jorge (esposo de Patricia) o después de Jorge?”.

Palabras que Patricia no dudó en contestar: “Después de Jorge, creo que para Jorge sería muy complicado. Yo domino la situación de la casa, completa, entonces no sé qué irá a pasar después de eso, y yo quiero seguridad para todo, yo necesito la seguridad para mis hijos, para mis nietos”, concluyó la panelista del matinal de Mega.

Escucha el momento acá: