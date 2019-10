"Qué terrible, problemas de una cuica": Marcela Vacarezza fue criticada en redes sociales y no dudó en responder

La panelista del matinal de Televisión Nacional Marcela Vacarezza fue criticada e insultada durante esta jornada por un usuario en redes sociales.

La esposa del conductor de televisión Rafael Araneda se refirió a diversos temas de su vida personal durante la transmisión de “Muy buenos días”, conversación que no fue del gusto de un usuario de Twitter, quien le manifestó lo siguiente: “Que terrible… problemas de una cuica culiá como la Vacarezza”.

Ante el comentario, Vacarezza no tardó en responder y escribió lo siguiente: “Cuica puede ser. Lo segundo, si no lo fuera a mi edad, me preocuparía”.

La respuesta de Marcela fue ampliamente aplaudida por sus seguidores, quienes destacaron sus palabras.

Revisa la publicación acá: