Bárbara Rebolledo se la jugó con radical cambio de look y recibió positivos comentarios

Cambio de look!!! Hace años, cuando era chica (porque no quiero decir joven) tenía dependencia al pelo largo (les ha pasado?) Sufría si me lo cortaban más de la cuenta y mis peores pesadillas eran relacionadas al corte de pelo. Hoy, no tengo apego al pelo largo. Me gusta la comodidad de llevarlo corto y sentir la libertad de jugar con él. Lo que sí, me lo cuido mucho, porque por mi trabajo lo debo peinar con calor muy seguido. Cariños a todos y buenas noches 💤😘😴 💇🏼‍♀️ 💅 Gracias Carola por ser tan seca cortando y guiando de @salonlucialabra gracias Carola, mi estilista por ser tan seca con la tijera y con tus consejos !!!