Iván Núñez sufrió una fractura tras caerse andando en moto

Me la tomé en la mañana para advertir a mis partners motociclistas sobre ir más lento hoy, usar ropa de protección (botas, casco, guantes, chaqueta, etc). Finalmente la llovizna y los adoquines de Pedro de Valdivia me jugaron una mala pasada. Pequeña caída con derrape incluído. "Gracias" a la señora que pasó en auto y me empapó con el agua acumulada… Afortunadamemte no es nada grave. Sólo una caída más. Nos vemos a la noche en las noticias. #precaución #accidente #moto #motorcycle #lluvia #derrape #drivesafe #repost