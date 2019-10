Cristina Morales sufrió quemaduras tras colocar taza en microondas: requirió atención de urgencia

Cristina Morales sufrió un grave accidente doméstico este martes. Todo comenzó luego de que la esposa de Gary Medel se preparara un café con leche en el microondas, pero terminó con quemaduras de primer y segundo grado en su mano derecha.

La periodista detalló este accidente casero a través de su cuenta de Instagram, compartiendo imágenes de sus consecuencias.

“Miren, me compré una taza que pensé que era plata y cerámica y era aluminio. Y saqué el café del microondas y me he quemado toda la mano. Voy en taxi con agua y hielo”, detalló en una publicación en sus historias, mientras iba rumbo a un hospital.

Momentos después, subió una nueva fotografía, actualizando su estado. “Así estamos ahora, llena de pompas (ampollas) en la mano y esta es la maldita taza. Insoportable el dolor, madre mía“, relató enseñando su mano, así como una imagen de la taza que le costó 9,99 euros en Zara Home.

Diario Las Últimas Noticias se contactó con la comunicadora que se encuentra en Italia, y explica que todo fue producto de una confusión: “Estoy comprando las cosas para la casa nueva y fui a Zara Home. Dije, bueno, vamos a cambiar, para no ser siempre rosa. Vi esta taza y pensé que era de porcelana porque adentro era blanca y por fuera era de color plateado“, partió comentando.

Luego detalló: “Llegué a la casa, la lavé y me hice un café. Y como luego le eché leche pues se me quedó muy frío y lo calenté en el microondas un poco. Lo puse 30 segundos y cuando fui a sacar la taza me quemé entera“.

Finalmente Cristina Morales compartió una nueva historia en su cuenta de Instagram donde enseña que se encuentra mejor.

Aquí puedes ver el video: