"Gran Rojo": Cantante revela que el programa "está arreglado"

El cantante Paulo Zieballe volverá a competir en el programa de Televisión Nacional “Gran Rojo”, donde mostrará todo su talento.

Sobre este tema Paulo manifestó que “no tengo grandes expectativas con ‘Rojo’ porque yo sé como es. Está todo un poco arreglado la verdad, pero yo voy porque me sirve, me sirve mostrarme en la tele, me suma siempre“, expresó a Página 7.

A esto agregó que “tengo contrato con Televisión Nacional, son por tres años, tengo que ir. Pero yo me arriesgo, me da lo mismo el contrato, si me voy preso por TVN me da igual”.

El cantante siguió comentando que “la verdad que ‘Rojo’ es una vitrina más de todas las que he buscado, así que espero que me vaya súper y poder continuar y mantenerme en el programa lo que más pueda. Si pasa lo contrario, da igual, seguiré haciendo música y dedicándome a ello siempre. Tratar de rodearme de más gente, de más fans que son parte importante en la carrera del artista”, fueron parte de sus palabras.