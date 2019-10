Patricia Maldonado sobre Julio Iglesias: "Él nunca fue un cantante, él es un tremendo intérprete"

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite”, la conductora Patricia Maldonado expresó su opinión sobre la falta de “intérpretes” en Chile.

La panelista del matinal “Mucho Gusto” expresó que “aquí han aparecido muchachas, no estoy dando nombres, han aparecido buenas cantantes, con vocecitas muy bonitas, muy simpáticas, muy entretenidas, nada tan sobresalientes pero con voces bastante bonitas, pero intérpretes todavía no conozco una“, comenzó expresando.

A esto agregó que “solamente Mon (Laferte), la encuentro que ella es una buena intérprete, no estoy hablando en contra para que quede claro, no, cantan bonito, pero me falta esa vivencia“, siguió comentando Maldonado.

Finalmente la conductora del programa radial manifestó que habían importantes personajes en la historia que no fueron buenos cantantes, como por ejemplo “Julio iglesias (…) él no era un cantante, nunca fue un cantante, él es un tremendo intérprete”.

“Él se para del escenario y no se mueve, se pone la mano en el pecho y canta pero tú te imaginas lo que está cantando, te imaginas las letras”, fue parte de lo que dijo la panelista del matinal de Mega.

Escucha acá el momento: