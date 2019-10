¡Se emocionó hasta las lágrimas! "Serrucho" protagoniza emotivo momento al hablar de sus hijos

En una nueva emisión del programa “Mucho Gusto” de Mega, el querido chef chileno Miguel Valenzuela, más conocido como “Serrucho“, protagonizó un emotivo momento.

Esto luego de que cada integrante del programa hablara sobre su familia, y en particular sobre sus hijos, contando desconocidas historias y anécdotas.

Fue en este contexto que “Serrucho” confesó que comparte la custodia de sus dos hijos con su expareja. La forma en la cual comparten el cariño de cada uno, es la mitad del mes él y la otra mitad su exesposa.

El chef se emocionó hasta ls lágrimas al hablar de sus hijos: “Yo creo que en lo que más uno se enfoca es en lo que ellos pensarían, en los que a ellos les está pasando. Para mí no ha sido fácil. Han sido tres años ya de ajustes. Yo creo que cumplo un rol bueno de papá. Con la Yorka tenemos una buena relación. Separamos 15 días y 15 días. Tenemos algo como medio compartido y en verdad están ahí los niños que es lo más importante”, expresó.

A esto agregó que “cuando uno los quiere, cuando quiere estar, cuando quiere generar un momento, puede ir con confianza decirle al otro y listo. Creo que estos tiempos tan convulsionados, más allá de la separación, creo que hay cosas mucho más malas”.

El reconocido chef nacional siguió comentando que “el mundo está pasando por unas cosas súper complicadas, y esos son mis grandes miedos, que ellos no puedan disfrutar lo que yo he disfrutado, que no puedan vivir lo que yo he vivido. Hoy, a mis 36, el enfoque principal es mi familia, poder ganar tiempo, la mayor cantidad de tiempo que yo tenga dedicárselo a ellos, a mí mamá, a mi papá, a tenerlos en familia”.

Posteriormente “Serrucho” confesó que tiene una buena relación con su expareja: “Nosotros podemos salir con la Yorka, almorzar, generarles esas situaciones, porque aquí no se perdió esa relación. Quizás lo que se perdió es el amor entre ella y yo, el amor de pareja. Ni siquiera de papás. Ella es la mujer más importante, porque es quien cuida a mis hijos“.

Finalmente Miguel declaró que “es quien tiene los otros 15 días del mes a las personas más importantes para mí. Cuando hablo de mis hijos… (se quiebra) Es lo más importante que a mí me ha pasado en la vida“, fueron parte de sus emotivas palabras.

Revisa el momento acá: