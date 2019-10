"Tocó baño": La coqueta e íntima postal de Matías Assler junto a Juanita Ringeling

Hace varias semanas que los actores Juanita Ringeling y Matías Assler confirmaron su relación amorosa, publicando románticas postales a través de sus redes sociales.

Sumado a esto, el actor nacional hace pocos días sufrió de un grave accidente y su pareja estuvo acompañándolo en todo el proceso de recuperación, hasta el día de hoy.

Es así como el actor compartió una íntima postal donde aparece en una tina y se puede ver a Ringeling ayudándolo y lavándole el cabello.

“Tocó baño….Y si me quiebro la otra pata? 🤔 Pd: no miren el colaless de la juana colgado atras, si lo ven denle like si creen que es muy chico 😂😂😂”, escribió el actor junto al registro, el que hasta ahora cuenta con más de 70 mil “me gusta” en Instagram.

Revisa la publicación acá: