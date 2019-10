"No éramos para estar juntos": Las confesiones de José Martínez tras su quiebre con Javiera Acevedo

Fue en el año 2016 cuando la pareja conformada por Javiera Acevedo y José Martínez confirmó el término de su relación amorosa.

Hoy, el músico y actor mantiene una relación con una artista visual, con quien tiene un hijo de tres meses llamado Gaspar.

Tras esto, el músico contó diversos detalles sobre su quiebre con Acevedo en el programa “Síganme los buenos” de Canal Vive, conducido por Julio César Rodríguez.

El conductor del programa le preguntó al actor si le molestó que Javiera hablara de él en el programa de CHV “La Divina Comida”.

“Me estoy enterando ahora“, expresó José Martínez, a lo que Julio César manifestó que “dijo algo bonito, dentro de todo es bonito. Dentro de todo, dijo que ella se había arrepentido de casarse porque creía que el matrimonio era para toda la vida y que la historia de ustedes no iba a ser para toda la vida”.

Tras esto, Martínez expresó que “puede ser, puede ser… Tiene razón… No, absolutamente de acuerdo. Y yo estoy súper contento. Claro, y pasó harto tiempo. Súper feliz. De verdad, no éramos para estar juntos. Yo le deseo lo mejor“.

Posteriormente el actor aclaró que con el paso del tiempo se dio cuenta que la relación no iba a funcionar: “Después de que sales de las relaciones te das cuenta en qué estabas metido. Y a veces uno también es medio… No sé (…) y agacha el moño y está ahí. Hay que tener cuidado igual, porque las mujeres pueden ser…”.

A esto agregó que las mujeres “te manejan, si las mujeres tienen un buen manejo. No me ha pasado una vez. Me ha pasado varias. Entonces, hay que tener ojo, uno que a veces es medio… ¿Cómo se podría llamar? ¿Mamón? No, mamón no, (…) Macabeo, esa es la palabra”, siguió comentando José Martínez.

Mientras que el conductor del programa expresó que “dejémoslo en sumiso, tranquilo”.

Finalmente el actor reveló que “yo fui al sicólogo. He hecho todas esas cuestiones. Pero estoy bien ahora. Ahora estoy así, como más clarito”, fueron parte de sus palabras.