"Pasapalabra": Begoña Arias ganó el Rosco y se llevó 66 millones de pesos en solo 3 capítulos

El día de ayer se vivió un sorprendente momento en el programa de Chilevisión “Pasapalabra“.

Esto, luego de que se enfrentara Luis Medel, oriundo de Talca y Begoña Arias, española que se ganó el amor del público tras revelar qué haría con el dinero si gana el Rosco. Y lo ganó.

Con solo 3 participaciones en el espacio la Begoña Arias logró llevarse un Rosco acumulado en 66 millones de pesos, con el que podrá pagar sus deudas.

“Me emociona que lo he conseguido y que puedo cumplir los objetivos que me he prometido (…) Quiero agradecer al programa porque me han hecho sentir muy a gusto”, fue parte de su reacción.

Recordemos que en capítulos anteriores la española había revelado un problema que de seguro viven muchos chilenos: las deudas.

En la instancia aseguró que no le alcanzaría la vida para pagar todas las deudas que acumuló producto de una operación por un cáncer de mamas, así como emprendimientos fallidos y otros.

“Aunque trabaje 24 horas al día durante 50 años más, no me da para pagar el nivel de endeudamiento que tengo, entonces dependo mucho del juego del programa o del Loto, claro, pero el Loto no depende de mí y esto sí”, sostuvo en la ocasión.

Cabe mencionar que Luis Medel deberá quedar a la espera de desafiar a un nuevo participante.

Aquí puedes ver el capítulo completo: