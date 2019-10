Patricia Maldonado sobre la celebración de sus 69 años: "Quiero juntarme con mis amigos a guitarrear"

La panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega Patricia Maldonado cumplió 69 años este 17 de septiembre y recién los celebrará este sábado, según comentó en el programa radial “Sin Límite”.

“Fin de semana, mañana tengo un ‘asadito’ en mi casa con algunos amigos”, comenzó expresando Maldonado. Sobre si será una “gran” celebración, la conductora del programa radial afirmó que “la verdad es que no quiero, quiero juntarme con mis amigos a ‘guitarrear’“, confesó.

También se refirió a los regalos que espera recibir el sábado: “A mí no me gustan los regalos caros, ¡me cargan! porque tú me estas obligando a mí a regalarte algo caro. Entonces lo único que yo pido de regalo son plantas, de interior o exterior, lo que tú quieras”, explicó.

Posteriormente manifestó: “O sea yo no necesito que tú me regales una palmera de cuarenta mil pesos, no me interesa”, declaró.

La panelista de “Mucho Gusto” afirmó también que se está preparando para su próximo cumpleaños: “Yo creo que me voy a preparar para los 70, ya estoy pensando de verdad en celebrarme, estoy pensando seriamente en ver la fecha exactas, no me quiero perder de salir en septiembre, no me quiero perder eso”, expresó.

Escucha el momento acá: