Yuyuniz Navas emocionará en "Podemos Hablar" con inédita revelación: "Viví la experiencia del abuso"

Cada semana el programa de conversación de Julián Elfenbein “Podemos Hablar” da bastante que hablar en las redes sociales tras las polémicas o sensibles declaraciones que lanzan los invitados.

El capítulo que se emitirá hoy no será la excepción, pues en esta oportunidad Yuyuniz Navas, hija de Eli de Caso, relatará un abuso sexual que sufrió.

“Vivíamos en Colombia y llegamos a Chile a vivir a la casa de mi abuela. Esto debe haber sido a mis cinco o seis años. Dormía en mi cama y me despierto porque alguien como que me estaba tocando (…) era un familiar que se había metido a la cama“, fue la bomba que lanzó Yuyuniz.

Luego continuó: “Desperté, no me acuerdo qué fue lo que le dije y ahí se fue, pero no tengo mucha conciencia de la situación. No le conté a mi mamá, a la abuela, a nadie hasta hace poco“, cerró Navas, mientras los otros invitados quedaron atónitos ante el relato.

Recordemos que Juanito Yarur, Mariana Derderián, Gonzalo Egas, Laura Prieto y Gigi Martin serán los otros invitados que también se confesarán en el programa nocturno de CHV.