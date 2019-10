Pedro Engel sorprendió con increíble parecido a su padre: compartió fotografía donde reflexionó

View this post on Instagram

Querido papá gracias por enseñarme cada mañana al despertar hacer una plegaria por estar vivo , por volver del sueño. Cada día te honro con mi oración matutina y con una plegaria por todos los seres del universo que sufren. Papá gracias por heredarme tu fe en la vida . Les deseo un gran viernes mi gente querida . @mediavortexchile #pedroengeltv