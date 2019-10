Yuyuniz Navas realizó inesperada confesión sexual en Podemos Hablar

Yuyuniz Navas confesó que lleva más de cuatro años sin mantener relaciones sexuales. La actriz habló sobre su decisión en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

“A mí me encanta el sexo y disfruto mucho de amar a un hombre, sin embargo no me voy a ir a meter con cualquiera (…) Yo no soy una mujer que va a ir a buscar cualquier hombre. Y si lo encuentro tampoco es que me voy a meter a la cama al tiro”, admitió la hija de la presentadora Eliana de Caso.

Si bien Navas reconoció que existe “una necesidad biológica”, explicó que la práctica de Yoga la ayuda a generar placer y autosatisfacción.

“Es mucho más sano, mucho más saludable, conservas la juventud, no te metes cochinadas al cuerpo (…) La energía sexual es muy muy importante, es oro. Yo no le voy a ir a dar mi oro a cualquier persona”, dijo la actriz.

“Yo soy mujer, entonces esa persona penetra todos mis cuerpos, por lo tanto yo absorbo toda su energía. Si yo tengo una relación sexual con un hombre de baja energía al otro día me voy a sentir como rara, como cochina, porque somos energía en el fondo“, explicó.

“A mí no me ha ido muy bien con los hombres en mis elecciones, entonces desde ahí viene mi retiro a cuidarme, a aprender, a conocerme. Parte como un retiro y ya después se transforma en algo completamente agradable”, finalizó Yuyuniz.