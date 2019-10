Nicolás Larraín fue internado de urgencia tras sufrir accidente

El conductor Nicolás Larraín, fue internado de urgencia en la Clínica Las Condes, ya que tras sufrir una fuerte caída terminó con una fractura de costilla.

“Estaba tomándome un café con un amigo y salí a mover mi auto al estacionamiento. El tema es que la llave se me cayó y, apurado, corrí a buscarla. Cuando llegué a la puerta del café me resbalé y caí de espalda, me pegué en la cabeza y quedé atontado”, contó el hombre de 54 años a Las Últimas Noticias.

Pero tras ello Nicolás volvió al local donde estaba para terminar su café, haciendo su vida normal. “Pensé altiro que me había quebrado una costilla pero como mis suegros son doctores y yo había escuchado que no hay mucho que hacer, solo andar con cuidado”, agregó después.

Sin embargo, el viernes pasado comenzó a sentir fuertes dolores, por lo que decidió acudir al médico. “Me sentaron en una silla de ruedas porque el dolor no me permitía estar en la camilla y me inyectaron calmantes porque no podía respirar bien”, contó al medio antes señalado.

Cabe señalar que Larraín se hizo un escáner, el que no solo mostró la fractura en su costilla, sino también unas pintas en su pulmón, lo que según explicó su médico tratante, “son pedazos de pulmón que no se han ventilado bien producto del dolor”.

Debido a lo anterior, el conductor sigue internado, compartiendo incluso un registro desde la clínica en la red social Instagram, recibiendo mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación. En el video cuenta detalles de lo ocurrido: