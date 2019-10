¿Recordando "Mekano"?: Karen Bejarano y Daniela Aránguiz sorprendieron en las redes bailando reguetón

View this post on Instagram

#Mamasita @kevinroldankr 💃🏻A por más bailes y risas con mis amigas en @connyazuadancefactory 💃🏻 Gracias a mi maestra @connyazua por el amor puesto en cada paso, a mis amigas por subirme siempre el ánimo y recordarme que soy una #Girlpower 💪🏼@franrodsil @giamarengo @danyaranguizf @catalinahermosilla @yaninahalabi @palomaphotography 🥰💐y al seco detrás del video @antinao 🙌🏼 #DanceStarFactory 🏛❤️⭐️💃🏻