Pamela Díaz y el conflicto que tuvo con la familia de su exmarido tras llevarse a sus hijos: "Me los quitaron"

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo“, estuvo de invitada la conductora de televisión Pamela Díaz quien hizo diversas revelaciones respecto a su vida privada, en una entrevista con Francisca García-Huidobro.

Cabe recordar que la animadora se separó de Fernando Téllez hace algunos meses, contando lo sucedido en el programa que conduce “Viva la pipol”.

En aquella oportunidad la “Fiera” había expresado que “me costó mucho separarme, por el tema de los niños, lo pensé mucho, le di muchas vueltas. Cuando lo hago, no hay vuelta atrás”.

A esto agregó que “me cuesta el tema de los niños, por eso no hablo mucho. Me afecta, me duele, tengo rabia, tengo miles de cosas y sentimientos que pasa cualquier persona que se separa. Pero siento que di lo mejor de mí”, fueron sus palabras.

En esta ocasión Pamela narró una difícil situación que tuvo que enfrentar cuando se separó: “En un proceso yo me llevé a los niños a mi casa. Me los llevé porque dije ‘son míos’ y me los quitaron. No voy a contar por qué ni cómo me los quitaron, pero yo sufrí mucho… “, comenzó expresando.

Frente a las palabras de la “Fiera”, García-Huidobro le consultó el porqué, a lo que respondió que “porque obviamente no son míos“.

Posteriormente la animadora de CHV explicó que los responsables de esta situación fueron “parte de la familia de él (Téllez), pero no voy a contar nada porque fue un proceso triste. No me dejaron verlos en un tiempo“, detalló.

Sobre los niños la conductora expresó que no la dejaban verlos, pero igual trataba de estar con ellos cuando iban al colegio o en cumpleaños.

“Hoy día el tema está relajado y todo bien“, remató la animadora de Chilevisión.