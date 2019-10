La drástica decisión de Tamara Acosta: pasará un mes sin consumir alimentos procesados

La protagonista de la teleserie “Amor a la Catalán” de Canal 13, Tamara Acosta, comenzará un curioso proceso que dio bastante que hablar: durante 4 semanas abandonará los alimentos procesados.

“No es una dieta ni un detox, es un programa de alimentación que se llama reboot, que sirve para detectar qué alimentos le hacen mal a mi organismo porque tengo algunos problemas digestivos”, señaló a diario Las Últimas Noticias, asegurando que se asesoró con un experto.

Su alimentación ahora será “real”, como ella lo define. Comida “casera como se comía antiguamente y ojalá de proveedores locales, comprar en la feria o La Vega“.

Sobre este cambio, la intérprete afirmó estar “chocha, porque yo no cocinaba ni un huevo frito, ahora estoy cocinando. El otro día hice un moussse de brócoli y me quedó exquisito. Tambièn hice un pan de quínoa y chía. Me llevo mi lonchera a las grabaciones. Mi meta no es bajar de peso, pero se agradece, sobre todo ahora que viene el verano”.

Aún así, quedan dudas de qué puede y no comer, por lo que Acosta explicó. “No gluten, huevo, soya, harina ni azúcar, atún, conservas en general y todo lo que tenga una etiqueta que termine en osa, como fructora o sucralosa, por ejemplo“.

Y su lista sigue: “Tampoco puedo consumir stevia ni colorantes. Después de eso se hace une experimento por dos semanas de ir incorporándolos para ver cuál es la reacción del cuerpo. Puedo comer verduras, frutas, semillas, leche de coco, pistachos. Y puedo tomar agua filtrada, limonada o té. Imagínate una alcachofa, una sopa de verduras y un pescado con espárragos. No es tan terrible“, cerró la actriz.