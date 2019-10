Laura Prieto se sinceró en las redes sociales con reflexivo texto: "Me siento sola"

Algunos de los participantes de “Resistiré” han logrado aumentar y consagrar su fama en la televisión chilena.

Una de ellas es Laura Prieto, quien tras el termino del reality de Mega ha visitado diversos espacios, siendo “Podemos Hablar” uno de los últimos.

En el programa que conduce Julián Elfenbein narró momentos íntimos de su vida, los cuales habría profundizado con una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde redactó un honesto mensaje.

“Hola, me presento. Soy Laura… Se pueden decir muchas cosas de mí, pero me considero una mujer muy sensible. A veces me veo rodeada de gente, pero me considero tremendamente solitaria. He tropezado varías veces y me he levantado. A veces me pregunto por qué el destino quiere que viva esto… he aprendido a callar y vivir. No sé si crea en que todo pasa por algo, y estoy cansada de que vean en mí algo que no soy”, partió escribiendo la uruguaya.

Luego agregó: “Esta soy yo, Laura… una mujer extremadamente sensible que, a pesar de todo, aunque a veces me prometo no soñar más ni fantasear, lo hago; lo hago constantemente”.

Para finalizar develó que “hay días, como muchos, que quizás no quiero saber nada. Me siento sola y me encierro en mi mundo hasta encontrar algo que me motive a salir afuera y pelearla… Hola, soy Laura… A veces estoy cansada, pero no pierdo la fe”.

Su publicación recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le entregaron positivos mensajes.

Aquí puedes ver la publicación: