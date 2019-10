Los inéditos detalles del matrimonio entre Pamela Díaz y Manuel Neira

El 15 de diciembre del 2006 fue un día muy especial para Pamela Díaz, pues contrajo matrimonio con Manuel Neira en la Iglesia Santa Gemita de Santiago.

Este evento fue televisado por el programa “Primer Plano“, el cual contó con más de 500 invitados.

Si bien su relación no proliferó, a 13 años de este evento, acaban de salir nuevos detalles del matrimonio.

Esto, luego de que Pamela Díaz visitara “Sigamos de Largo“, donde habló con Francisca García-Huidobro.

“Me casé porque me pagaron y porque estaba enamorada“, fue la primera declaración de Díaz.

Luego detalló: “Nosotros estábamos en Primer Plano y me ofrecen esto, ‘Agenda de una Novia’, primero. Entonces, yo dije ‘ya, hagamos el reality’, porque siempre me han gustado los docurreality. Dije ‘ya, me manejo bastante bien’. Después le fue bien y me dicen ‘¿te quieres casar? Tenemos tanta plata’.

“Yo digo ‘páguenme más, porque quiero irme con lucas y la verdad es que los invitados igual son medios buenos para esto. Y la fiesta la quiero a otro nivel’. Y me dijeron ‘ya, ok, te la pagamos. ¿Cuánto quieres?’. Y me pagaron el matrimonio. Yo quería 500 invitados y fue todo perfecto“.

Un dato que recordó Lagos fue el alargue que le pidieron al cura, lo cual fue confirmado por García-Huidobro que se encontraba en el evento.

“El productor le hacía al cura así (gesto técnico que usan en la televisión que significa alarguen). Que alargara la prédica“, confirmó García-Huidobro.